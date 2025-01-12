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Москвичей ожидает облачная погода 12 января

Москвичей ожидает облачная погода без осадков 12 января
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков ожидается в Москве в воскресенье, 12 января. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Температура воздуха составит о -1°С до +1°С. В ночь на понедельник ожидается похолодание до -4°С. Ветер западный, 3-8 м/c. Атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба.

В Московской области температура воздуха будет колебаться от -3°С до +2°С.

Недавно научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ближайшее время на территории шести округов России прогнозируются опасные и неблагоприятные явления, вызванные аномально теплой погодой.

Накануне ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что 11 и 12 января в Москве будет аномально теплая погода. Специалист утверждала, что будут дожди.

Ранее Вильфанд предупредил о сохранении температурных аномалий в трех субъектах РФ до 14 января.

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