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Вильфанд предупредил о сохранении температурных аномалий в трех субъектах РФ до 14 января

Вильфанд: в Поволжье, на Урале и в Сибири сохранится теплая погода до 14 января
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Maxim Shemetov/Reuters

Аномально теплая погода сохранится на территориях Поволжья, Урала и Сибири как минимум до старого Нового года. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«И в Поволжье, и на Урале, и в Сибири теплая погода по крайней мере до старого Нового года, то есть до 14-го числа, причем аномалии существенные, примерно на 8-10 градусов [температура выше нормы] в Сибири», — сказал специалист.

Вильфанд отметил, что в настоящее время температура около нормы сохраняется только на востоке Архангельской области, в Коми, Ненецком автономном округе и на западе Ямало-Ненецкого автономного округа. Однако, по словам научного руководителя, к выходным в этих регионах существенно потеплеет.

При этом температура ниже нормы наблюдается в Мурманской области и на Чукотке, добавил специалист.

5 января центр погоды «Фобос» сообщил, что в Москве к середине января ожидается арктическое вторжение. По данным экспертов, на Рождество потепление прорвется в Центральную Россию и окажется довольно затяжным. Но уже к середине января оно может смениться мощным арктическим вторжением, а средняя температура станет ниже многолетних значений.

Ранее синоптики назвали сроки прихода зимних морозов в Центральную Россию.

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