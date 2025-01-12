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Во Владивостоке рухнул потолок в школьном бассейне

Во Владивостоке в школьном бассейне обрушился потолок
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Depositphotos

В помещении бассейна школы №72 во Владивостоке обрушились потолок и элементы фасада. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Приморского края.

«Утром 12 января 2025 года в помещении бассейна, введенного в эксплуатацию в 1987 году, произошло разрушение потолка и элементов фасада», — говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал. Сейчас территория школы оцеплена и находится под охраной, отметили в ведомстве.

Прокуратура организовала проверку. Причины происшествия выясняются.

24 декабря 2024 года сообщалось, что в городе Подольске Московской области рухнули кровля и перекрытия спортивного зала школы №20 на улице Ватутина. Обрушение произошло на площади около 60 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.

Кроме того, в прошлом году в Оренбургской области возбудили уголовное дело после обрушения крыши спортзала в школе в селе Донское Красногвардейского района. В спортивном зале учебного учреждения произошло обрушение плит перекрытия. Пострадавших среди учащихся не было.

Ранее потолок обрушился на детей во время урока в московской школе.

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