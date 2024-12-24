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В Подмосковье обрушилась крыша школы

SHOT: в подмосковном Подольске обрушилась крыша школы
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Телеграм-канал «SHOT»

В городе Подольске Московской области обрушились кровля и перекрытия спортивного зала школы №20 на улице Ватутина. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Обрушение произошло на площади около 60 квадратных метров. По предварительной информации, никто не пострадал.

В настоящее время на месте происшествия организована работа экстренных служб.

По информации SHOT, занятия в учебном учреждении отменили, администрация школы объявила о досрочных каникулах.

В начале ноября сообщалось, что в городе Бакале Челябинской области ветром сорвало часть крыши недавно отремонтированной школы. Детей не было на занятиях, поэтому никто не пострадал. Местные жители сообщили, что в здании всего два года назад проходил капитальный ремонт. В областном министерстве образования заявили о проведении восстановительных работ.

А в Оренбургской области возбудили уголовное дело после обрушения крыши спортзала в школе в селе Донское Красногвардейского района. В спортивном зале учебного учреждения произошло обрушение плит перекрытия. Пострадавших среди учащихся и граждан нет.

Ранее потолок обрушился на детей во время урока в московской школе.

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