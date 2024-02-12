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В российской школе обрушилась крыша в спортзале

В Оренбургской области возбудили дело после обрушения крыши спортзала в школе

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Прокуратура Оренбургской области

В Оренбургской области возбудили уголовное дело после обрушения крыши спортзала в школе. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 11 февраля в селе Донское Красногвардейского района. В спортивном зале учебного учреждения произошло обрушение плит перекрытия. Пострадавших среди учащихся и граждан нет.

Возбуждено уголовное дело по статье о халатности. По версии следствия, инцидент произошел из-за ненадлежащего исполнения обязанностей по обслуживанию здания должностными лицами.

Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия и устанавливают причины обрушения крыши. Обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее в подмосковном Пересвете треснул фасад общежития, жильцов эвакуировали.

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