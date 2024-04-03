Потолок обрушился на детей во время урока в московской школе

В одной из школ СВАО потолочная плитка обрушилась на детей во время проветривания класса на уроке, есть пострадавшие. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в московской школе №1550. Кабинет проветривали во время урока, когда на детей неожиданно рухнула плитка с потолка, травмы получили четверо учеников.

По данным Telegram-канала Baza, подросткам пришлось вызывать скорую помощь, подробности об их состоянии неизвестны. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По факту обрушения плитки проверку проводит столичный СК, информация о пострадавших школьниках из учебного заведения не поступала.

В Нижнем Новгороде из-за прорыва трубы с кипятком в университете рухнул потолок, инцидент произошел в одном из корпусов ННГУ им. Лобачевского, аудиторию затопило и завалило обломками. Руководство не стало эвакуировать студентов.

Ранее в оренбургской школе обвалилась крыша.