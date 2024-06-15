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Губернатор Бусаргин объяснил взрыв газопровода разгерметизацией из-за жары

Бусаргин: на газопроводе в районе Сторожевки произошла разгерметизация

На газопроводе в районе Сторожевки, по предварительной информации, в связи с аномальной жарой произошла разгерметизация, в результате чего произошло возгорание. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Губернатор добавил, что в настоящий момент экстренные службы совместно со специалистами работают на месте.

До этого кадры возгорания были опубликованы в Telegram-канале «ЧП Саратов».

Сообщалось также, что предварительная причина произошедшего — повторная утечка газа, отмечается в публикации. Предыдущая произошла 16 мая во время расчистки от остатков сооружений и деревьев территории Столыпинского индустриального парка. Тогда утечку обнаружили и устранили.

В прошлом месяце в Сергаче Нижегородской области произошел взрыв бытового газа, в результате которого пострадали два человека.

Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что в результате утечки из баллона в гараже скопился газ, что при включении света привело к взрыву без последующего горения.

Ранее в СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в доме в Севастополе.

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