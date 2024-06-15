Взрыв на газохранилище произошел под Саратовом

Взрыв на газохранилище произошел в Татищевском районе Саратова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В публикации отмечается, что столб огня от взрыва виден на несколько километров.

Издание подчеркивает, что газохранилище находится под землей. Предварительная причина произошедшего — повторная утечка газа, отмечается в публикации. Предыдущая произошла 16 мая во время расчистки от остатков сооружений и деревьев территории Столыпинского индустриального парка. Тогда утечку обнаружили и устранили.

Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «ЧП Саратов».

До этого в Марокко в городе Мохаммедия на газохранилище произошел взрыв.

По предварительным данным, сдетонировали несколько резервуаров, пожарные пытаются потушить пламя, но пока безрезультатно.

Накануне в Чувашской Республике произошел взрыв на газопроводе, по предварительным данным, из-за утечки газа.

В результате инцидента никто не пострадал.

Взрыв произошел между селом Калинино и деревней Ямбахтино Вурнарского района республики, по предварительным данным, из-за утечки газа.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.