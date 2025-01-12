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На Кубани строят дорогу для тяжелой техники ради ликвидации выброса мазута

На Кубани 400 м берега очистили от мазута после нового выброса с танкера
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Alexey Pavlishak/Reuters

В Краснодарском крае около 400 м береговой линии очистили от мазута после нового выброса с кормы танкера «Волгонефть-239», сообщает в Telegram-канале региональный оперштаб.

«Вторые сутки оказываем помощь в ликвидации ЧС на берегу. Работа ведется в круглосуточном режиме», — сообщил гендиректора наливного терминала ОТЭКО Павел Быков.

Он добавил, что сейчас строится временная дорога для тяжелой техники, а акватория перерыта бонами, чтобы не допустить попадания нефтепродуктов в прибрежную зону.

15 декабря в Керченском проливе в условиях сильного шторма потерпели крушение два нефтяных танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Первое судно село на мель, были эвакуированы более 10 моряков. Второй танкер также оказался в бедственном положении, однако эвакуация его экипажа была отложена до утра из-за плохих погодных условий. Разлив нефтепродуктов угрожает экологии региона, его последствия устраняют до сих пор. В районе разлива введен режим ЧС. Следственный комитет возбудил уголовные дела по факту нарушения правил эксплуатации судов.

Ранее в Балтийском море потерял управление танкер с тоннами нефти.

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