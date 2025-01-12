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Путин поручил прокурорам внимательно следить за проблемами Донбасса

Путин поручил прокурорам уделять особое внимание проблемам Донбасса и Новороссии
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Прокуроры должны держать на особом контроле проблемы людей, проживающих в Донбассе и Новороссии, а также на приграничных территориях. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова публикует Telegram-канал Кремля.

«Генеральной прокуратуре и ее территориальным органам нужно уделить особое внимание решению проблем граждан в Донбассе и Новороссии, Курской области», — указал глава государства.

Путин добавил, что необходимо продолжать работу по интеграции Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в правовое поле России.

Путин во время прямой линии призвал решать пенсионные вопросы «без лишней бюрократии». Соответствующее поручение он озвучил, услышав историю пенсионера из Красного Лимана (ДНР), который рассказал, что в мае 2022 года во время боевых действий у него сгорел его дом и трудовая книжка, из-за чего он не может добиться выплат.

Ранее Путин предложил открыть центры популяризации русского языка на Донбассе.

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