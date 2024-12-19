Путин призвал решать вопросы с пенсиями «без лишней бюрократии»

Президент России Владимир Путин во время прямой линии призвал решать пенсионные вопросы «без лишней бюрократии».

Так он отреагировал на историю пенсионера из Красного Лимана, который рассказал, что в мае 2022 года во время боевых действий у него сгорел его дом и трудовая книжка, из-за чего он не может добиться выплат. В июле он предоставил справку в Пенсионный фонд, но ответа не последовало, поэтому он попросил президента разобраться в этом вопросе.

Путин отметил, что до не давнего времени было сложно подтвердить стаж работы для получения пенсии. Однако недавно был принят закон, согласно которому весь стаж засчитывается.

«Очень прошу руководство республики (ДНР) построить работу, чтобы подобные вопросы решались без лишней бюрократии. Недавно говорил с (главой ДНР Денисом) Пушилиным. <...> Надеюсь, межведомственным региональным правительством работа будет налажена должным образом», — заключил Путин.

По данным канала «Россия 24», в этом году число обращений на прямую линию приблизилось к 2 млн за три часа до эфира. Сам Путин 14 декабря заявил, что изучил вопросы, поступившие к прямой линии, и увидел в них много нерешенных проблем.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию большой конференции президента.

Ранее Путин призвал исправить ситуацию с выплатами военным в Курской области.