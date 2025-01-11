Огненный торнадо обрушился на Лос-Анджелес

Огненные торнадо от пожаров в Калифорнии попали на видео

На Лос-Анджелес обрушился огненный торнадо на фоне дальнейшего распространения огня в районе Палисейдс, пишет The Daily Mail.

По данным газеты, вечером 10 января в Лос-Анджелесе все еще не потушили шесть крупных пожаров. В сети появились видео, на которых запечатлены огненные торнадо, образовавшиеся, когда огонь приблизился к долине Сан-Фернандо и горам Санта-Моники.

Как уточняет издание, огненный торнадо — это редкое явление, которое возникает, когда пожар и сильный ветер создают вращающийся столб огня, пепла и дыма.

7 января в западной части округа Лос-Анджелес в штате Калифорния начался усиливаемый ветром лесной пожар. Пламя стремительно охватило три района — Херст, Итон и Пасифик-Палисейдс. Власти объявили обязательную эвакуацию населения из зоны ЧП. В результате свои дома вынужденно покинули порядка 70 тыс. человек. По предварительным данным, ущерб от пожаров в Калифорнии оценивается в $150 млрд.

Ранее сын Трампа на фоне пожаров в Лос-Анджелесе упрекнул власти в помощи Киеву.