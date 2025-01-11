Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Огненный торнадо обрушился на Лос-Анджелес

Огненные торнадо от пожаров в Калифорнии попали на видео
close
Shannon Stapleton/Reuters

На Лос-Анджелес обрушился огненный торнадо на фоне дальнейшего распространения огня в районе Палисейдс, пишет The Daily Mail.

По данным газеты, вечером 10 января в Лос-Анджелесе все еще не потушили шесть крупных пожаров. В сети появились видео, на которых запечатлены огненные торнадо, образовавшиеся, когда огонь приблизился к долине Сан-Фернандо и горам Санта-Моники.

Как уточняет издание, огненный торнадо — это редкое явление, которое возникает, когда пожар и сильный ветер создают вращающийся столб огня, пепла и дыма.

7 января в западной части округа Лос-Анджелес в штате Калифорния начался усиливаемый ветром лесной пожар. Пламя стремительно охватило три района — Херст, Итон и Пасифик-Палисейдс. Власти объявили обязательную эвакуацию населения из зоны ЧП. В результате свои дома вынужденно покинули порядка 70 тыс. человек. По предварительным данным, ущерб от пожаров в Калифорнии оценивается в $150 млрд.

Ранее сын Трампа на фоне пожаров в Лос-Анджелесе упрекнул власти в помощи Киеву.

Все новости на тему:
Пожары в Лос-Анджелесе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами