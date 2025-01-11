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Аэропорты Нижнекамска и Уфы вернулись к работе

Аэропорты Нижнекамска и Уфы возобновили прием и отправку самолетов
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Shutterstock

Аэропорты Нижнекамска и Уфы с 21:00 возобновили полноценную работу по приему и отправке самолетов. Об этом написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Согласно его публикациям, в первой воздушной гавани ограничения на движения лайнеров действовали в течение часа, а во второй — в течение примерно двух часов. Меры были приняты, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских самолетов. Во время действия ограничений один лайнер, направлявшийся в Уфу, приземлился на запасном аэродроме.

Утром и днем 11 января аналогичные ограничения вводились в аэропортах Саратова, Самары, Казани, Ульяновска и Кирова. Кроме того, в воздушной гавани Нижнекамска посадка и вылет самолетов приостанавливались трижды в течение дня. Telegram-канал SHOT сообщал, что, по предварительной информации, причиной данных мер была угроза атаки беспилотных летательных аппаратов.

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