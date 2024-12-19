Пьяный бизнесмен устроил дебош на рейсе в Якутск и нанес соседу травму головы

Пьяный бизнесмен устроил дебош на рейсе Иркутск — Якутск и нанес своему соседу травму головы. Об этом сообщает Telegram-канал «Якутск Вечерний».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 13 декабря. Пьяный бизнесмен, летевший бизнес-классом, вошел в самолет и потребовал у бортпроводников еще спиртных напитков. После этого он устроил дебош и напал на другого пассажира, оскорбляя его в нецензурной форме и угрожая физическим устранением. Он также бросил кружку в стену самолета — она разбилась.

После этого пассажиры помогли угомонить агрессора и надеть на него наручники, однако это не остановило дебошира. Бизнесмен, сидя в кресле, пнул по голове того же мужчину, на которого ранее напал. При этом злоумышленник кричал, что у него якобы есть покровители в правоохранительных органах и его не привлекут к ответственности.

Пострадавший написал заявление в правоохранительные органы. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Мужчину направили на судмедэкспертизу.

Ранее пассажир с электронной сигаретой устроил дебош в самолете до Новосибирска.