Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Самолет «Уральских авиалиний» вынужденно посадили из-за дебоша пассажира

Борт «Уральских авиалиний» совершил вынужденную посадку из-за дебошира на борту

Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Читу, совершил вынужденную посадку из-за дебоша пассажира на борту. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Спустя два часа после вылета из аэропорта Домодедово один из пассажиров, находившийся в хвостовой части самолета, напал на бортпроводницу, угрожал с ней расправиться и насильно удерживал в заднем вестибюле. Затем он набросился на пассажира, скрутил ему руки за спиной и повел к переднему вестибюлю. Преградившим ему дорогу бортпроводникам дебошир заявил, что проводит на борту «спецоперацию».

Командир воздушного судна принял решение посадить самолет в Омске. Дебошира перед посадкой связали связали специальными средствами сдерживания. Правоохранители задержали буйного пассажира. После чего самолет почти с трехчасовой задержкой вылетел в Читу.

28 декабря самолет, следующий по рейсу Дубай — Москва, вынужденно сел в Баку из-за дебошира на борту.

Ранее пьяный бизнесмен устроил дебош на рейсе в Якутск и нанес соседу травму головы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами