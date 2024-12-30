Самолет «Уральских авиалиний» вынужденно посадили из-за дебоша пассажира

Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Читу, совершил вынужденную посадку из-за дебоша пассажира на борту. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Спустя два часа после вылета из аэропорта Домодедово один из пассажиров, находившийся в хвостовой части самолета, напал на бортпроводницу, угрожал с ней расправиться и насильно удерживал в заднем вестибюле. Затем он набросился на пассажира, скрутил ему руки за спиной и повел к переднему вестибюлю. Преградившим ему дорогу бортпроводникам дебошир заявил, что проводит на борту «спецоперацию».

Командир воздушного судна принял решение посадить самолет в Омске. Дебошира перед посадкой связали связали специальными средствами сдерживания. Правоохранители задержали буйного пассажира. После чего самолет почти с трехчасовой задержкой вылетел в Читу.

28 декабря самолет, следующий по рейсу Дубай — Москва, вынужденно сел в Баку из-за дебошира на борту.

Ранее пьяный бизнесмен устроил дебош на рейсе в Якутск и нанес соседу травму головы.