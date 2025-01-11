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Администрация Нижнекамска отреагировала на данные о «вспышке» на заводе

Администрация Нижнекамска опровергла данные о вспышке на заводе города

Администрация Нижнекамска опровергла данные о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в городе, сообщает «Татмедиа».

По словам властей, сообщения о «вспышке» на одном из городских предприятий не соответствуют действительности.

«Яркое освещение здания связано с плановым изменением режима работы оборудования и краткосрочным переключением мачтового факела на интенсивный режим работы», — объяснили в администрации.

Там добавили, что именно из-за работы факелов в небе можно наблюдать оранжевое зарево и это неотъемлемая часть технологического процесса на предприятии. Власти подчеркнули, что все оборудование на заводе работает штатно, а они находятся в контакте с его руководством и контролируют ситуацию.

Вечером 11 января очевидцы сообщили, что в Татарстане на фоне угрозы атаки беспилотников на нефтеперерабатывающем предприятии в Нижнекамске загорелась одна из колонн. Mash утверждал, что сотрудников завода эвакуируют.

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