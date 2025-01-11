Очевидцы сообщили о пожаре на заводе в Нижнекамске на фоне воздушной тревоги

В Татарстане на фоне угрозы атаки беспилотников загорелся завод в Нижнекамске. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По словам очевидцев, на нефтеперерабатывающем предприятии загорелась одна из колонн. Там звучит воздушная тревога. Mash уточняет, что сотрудников завода эвакуируют.

Как сообщает Baza, сейчас в Татарстане объявлен режим опасности атаки БПЛА, жителей попросили оставаться дома и не приближаться к окнам, а в аэропорту Нижнекамска введен план «Ковер».

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, или при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства.

Ранее горящие цеха после удара по заводу «Мотор Сич» попали на видео.