Читатели Le Figaro высказались относительно сообщений о планируемой встрече избранного президента США Дональда Трампа и Владимира Путина. Их мнения разделились, сообщает ТАСС.
«Макрон должен был так поступить еще много лет назад», — написал комментатор с ником humanos14.
pepsi27 поставил под сомнение заявления о ведущей роли США в поддержке Украины, отметив значительно большие европейские инвестиции в помощь Киеву.
«Здравый смысл и стремление к миру. Ни капли «мейнстримной» и ориентированной на войну идеологии наших европейских «лидеров», — отметил Espérance inespérée.
Один из комментаторов выразил резкое недовольство действиями США в отношении Украины, утверждая, что американская «помощь» на деле сводилась к подготовке переворота 2014 года, вооружению конфликтующих сторон и бомбардировкам Донбасса, что привело к трагедии для сотен тысяч украинцев ради увеличения продаж американского СПГ в Европу.
10 января Трамп заявил, что Путин заинтересован во встрече с ним, и подготовка к ней уже ведется. Темой станет завершение конфликта на Украине, но переговоры состоятся только после его инаугурации 20 января.
Ранее в Кремле напомнили о позиции России по Украине.