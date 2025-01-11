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Во Франции неожиданно отреагировали на готовящуюся встречу Путина с Трампом

Читатели Le Figaro высказались о возможной встрече Путина и Трампа
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Kevin Lamarque/Reuters

Читатели Le Figaro высказались относительно сообщений о планируемой встрече избранного президента США Дональда Трампа и Владимира Путина. Их мнения разделились, сообщает ТАСС.

«Макрон должен был так поступить еще много лет назад», — написал комментатор с ником humanos14.

pepsi27 поставил под сомнение заявления о ведущей роли США в поддержке Украины, отметив значительно большие европейские инвестиции в помощь Киеву.

«Здравый смысл и стремление к миру. Ни капли «мейнстримной» и ориентированной на войну идеологии наших европейских «лидеров», — отметил Espérance inespérée.

Один из комментаторов выразил резкое недовольство действиями США в отношении Украины, утверждая, что американская «помощь» на деле сводилась к подготовке переворота 2014 года, вооружению конфликтующих сторон и бомбардировкам Донбасса, что привело к трагедии для сотен тысяч украинцев ради увеличения продаж американского СПГ в Европу.

10 января Трамп заявил, что Путин заинтересован во встрече с ним, и подготовка к ней уже ведется. Темой станет завершение конфликта на Украине, но переговоры состоятся только после его инаугурации 20 января.

Ранее в Кремле напомнили о позиции России по Украине.

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