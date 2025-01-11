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Губернатор Кубани рассказал об остатках мазута на дне моря после ЧП

Кондратьев: после ЧП на Кубани на дне остается около пяти тысяч тонн мазута
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Официальный телеграм-канал Губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева

Около пяти тысяч тонн мазута остается на дне моря после крушения танкеров, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что на дне моря лежит «некая желеобразная масса», которая никуда не движется.

По словам Кондратьева, после очистки берега будет необходимо провести рекультивацию пляжей. Губернатор отметил, что вывезенный песок можно отделить от мазута, но использовать в дальнейшем — только в строительстве дорог.

Накануне сообщалось, что с кормы потерпевшего крушение танкера «Волгонефть-239» зафиксирован новый выброс мазута.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе два нефтяных танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» — потерпели крушение в условиях шторма. В экстренных службах сообщили, что общий объем разлившегося мазута составил около 3,8 тыс. тонн.

9 января президент России Владимир Путин на совещании с правительством раскритиковал работу по ликвидации разлива мазута в Черном море. Он подчеркнул, что текущих действий «явно недостаточно», и поручил создать штаб, который работал бы на месте ЧП. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Кубань столкнулась с новой проблемой из-за разлива мазута.

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