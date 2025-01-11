Аэропорт Саратова возобновил работу в штатном режиме

Росавиация: в аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Представитель ведомства уточнил, что ограничения сняли в 14:30 мск. По его словам, подобные меры были приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

«В период действия ограничений два самолета, выполнявших рейсы в Саратов, совершили посадку на запасных аэродромах. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — написал Кореняко.

Ограничения на работу аэропорта Саратова вводились утром 11 января. По словам Кореняко, экипажи, авиадиспетчеры и наземные службы принимали необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Во время действия ограничений авиарейсы из Москвы и Еревана в Саратов были перенаправлены на запасные аэродромы. Самолеты отправились в авиагавани Самары и Волгограда.

Ранее рейс из Екатеринбурга в Казань задержали на три часа.