Стало известно о приостановке работы ряда аэропортов в РФ

Временные ограничения на работу вводились в четырех российских аэропортах утром 8 января. Об этом в своем Telegram-канале написал пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Прием и отправку самолетов приостановили аэропорты в Саратове, Казани, Нижнекамске и Ульяновске. В заявлении уточняется, что соответствующее решение было принято ради обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Как рассказал представитель агентства, аэропорт в Саратове возобновил работу в 5:30 мск. Ограничения, введенные в воздушной гавани в Ульяновске, сняли в 7:00 мск. В Казани и Нижнекамске это произошло в 8:00 мск.

«В период действия ограничений «уходов» самолетов, совершавших рейсы в эти аэропорты, на запасные аэродромы не было», — добавил Кореняко.

Он уточнил, что сотрудники воздушных гаваней и члены экипажей лайнеров принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности пассажиров. Для них это была приоритетная задача.

До этого пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что ночью в регионах страны были уничтожены 32 украинских дрона. Больше всего летательных аппаратов — 11 — сбили в Саратовской области. По четыре беспилотника перехватили в Курской, Ростовской областях и над акваторией Азовского моря. Еще два дрона ликвидировали в Краснодарском крае, один — в Волгоградской области, по три — в Белгородской и Брянской областях.

Ранее в Саратовской области обломки сбитых беспилотников упали на промышленное предприятие.