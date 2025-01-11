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Силы ПВО за ночь сбили 85 украинских беспилотников

Минобороны: силы ПВО ночью уничтожили 85 беспилотников ВСУ в небе над Россией
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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Средства ПВО за ночь сбили над Россией 85 беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило российское министерство обороны в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что 31 БПЛА уничтожили над акваторией Черного моря, 14 — над акваторией Азовского моря. По 16 беспилотников сбили над территориями Воронежской области и Краснодарского края, четыре — над территорией Белгородской области.

Еще два дрона перехватили над территорией Тамбовской области и по одному сбили над территориями Республики Крым и Курской области.

В ночь на 11 января украинские беспилотники врезались в два многоквартирных дома в городе Котовск Тамбовской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Первышов.

Несколько человек пострадали от осколков стекол, им оказали медицинскую помощь, рассказал Первышов.

До этого SHOT сообщал, что в одном из домом дрон повредил балкон на пятом этаже.

Ранее три человека получили ранения при атаке беспилотников ВСУ в Белгородской области.

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