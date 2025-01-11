В Тамбовской области семь человек пострадали при атаке украинских БПЛА на два дома

Первышов: семь человек пострадали при атаке беспилотников на дома в Котовске

Семь человек пострадали при атаке украинских беспилотников на два многоквартирных дома в городе Котовске Тамбовской области. Об этом сообщил врио губернатора Евгений Первышов в Telegram-канале.

В результате ночной атаки ВСУ в двух пятиэтажных домах были выбиты окна и повреждены балконы. Власти обещали устранить повреждения в ближайшее время за счет областного бюджета.

По уточненной информации, рассказал Первышов, всего пострадали семь человек. У троих из них порезы от осколков разбившихся окон, еще четверо пожаловались на повышенное давление. Всем пострадавшим оказали необходимую помощь, госпитализация никому не потребовалась.

Врио губернатора также подчеркнул, что эвакуация жителей домов после атаки дронов не проводилась. Он добавил, что жителей пострадавших квартир готов был принять пункт временного размещения.

Кадры с места происшествия на улице Колхозной публиковал Telegram-канал SHOT.

Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь сбили 85 украинских беспилотников.