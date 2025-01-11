Жители Краснодарского края сообщили о массированной атаке беспилотников

Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на местных жителей.

По данным канала, атака началась около 00:30 мск. При этом под удар попали несколько городов, утверждают авторы. Так, жители Анапы заявили, что в городе работала система оповещения. В Новороссийске после взрыва начался пожар, отметили журналисты.

Также о звуках взрывов сообщали жители Воронежской и Курской областей, а также Крыма.

По информации Минобороны России, средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь сбили над страной 85 беспилотников Вооруженных сил Украины.

В ведомстве уточнили, что 31 дрон уничтожили над акваторией Черного моря, 14 — над Азовским морем. По 16 беспилотников сбили над территориями Воронежской области и Краснодарского края, четыре — над Белгородской областью. Еще два дрона перехватили над территорией Тамбовской области и по одному сбили над Крымом и Курской областью.

Ранее в сети появились кадры последствий массированной атаки на Ростовскую область.