В Днепропетровской области получила повреждения инфраструктура

В Днепропетровской области Украины повреждения получила инфраструктура. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации региона Сергей Лысак.
«Повреждена инфраструктура, промышленное предприятие», — написал он.
Также, по его словам, повреждения получила линия электропередачи.
При этом Лысак не уточнил тип и количество поврежденных объектов.
В ночь на субботу, 11 января, в восьми регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Сирены прозвучали в Киевской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Черниговской и Черкасской областях. В частности, в Киевской области тревогу объявили в 0:14 по московскому времени.
Накануне утром сообщалось, что в Киеве дважды за ночь произошли взрывы на фоне объявления воздушной тревоги. О повреждениях не сообщалось.
Ранее российские войска ударили по складам и аэродромам ВСУ.