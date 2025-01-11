В Днепропетровской области получила повреждения инфраструктура

В Днепропетровской области Украины заявили о повреждении инфраструктуры региона

В Днепропетровской области Украины повреждения получила инфраструктура. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации региона Сергей Лысак.

«Повреждена инфраструктура, промышленное предприятие», — написал он.

Также, по его словам, повреждения получила линия электропередачи.

При этом Лысак не уточнил тип и количество поврежденных объектов.

В ночь на субботу, 11 января, в восьми регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Сирены прозвучали в Киевской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Черниговской и Черкасской областях. В частности, в Киевской области тревогу объявили в 0:14 по московскому времени.

Накануне утром сообщалось, что в Киеве дважды за ночь произошли взрывы на фоне объявления воздушной тревоги. О повреждениях не сообщалось.

Ранее российские войска ударили по складам и аэродромам ВСУ.