В восьми областях Украины звучит воздушная тревога

В восьми регионах Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщается на официальном ресурсе оповещения жителей страны.

Сирены звучат в Киевской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Черниговской и Черкасской областях. В частности, в Киевской области тревогу объявили в 0:14 по московскому времени.

Накануне утром сообщалось, что в Киеве дважды за ночь произошли взрывы на фоне объявления воздушной тревоги. О повреждениях не сообщалось.

8 января глава назначенной украинскими властями администрации Запорожской области Иван Федоров рассказал, что в течение суток по подконтрольной Киеву территории региона было нанесено 426 ударов. В результате ряд инфраструктурных объектов получили повреждения.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российские войска ударили по складам и аэродромам ВСУ.