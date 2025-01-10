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Российские войска ударили по складам и аэродромам ВСУ

Минобороны: ВС РФ нанесли удары по складам и аэродромам ВСУ
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Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы России 28 групповыми ударами нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, цехам сборки и местам хранения беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Удары, произведенные в период с 4 по 10 января, осуществлялись при помощи высокоточного оружия и беспилотников.

По данным ведомства, также были поражены пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.

Минобороны РФ не уточняет, по каким частям Украины были нанесены удары.

10 января украинские СМИ сообщили, что в Киеве дважды за ночь произошли взрывы.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что российские войска ударили по позициям ВСУ в 163 районах. Удары были нанесены силами российской авиации, а также беспилотниками и ракетами.

Ранее российские военные уничтожили опорный пункт сбежавших из Курахова солдат ВСУ.

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