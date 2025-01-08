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Самолет Air Astana совершил вынужденную посадку в Актау

В Актау лайнер Air Astana совершил вынужденную посадку из-за неисправности
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Heliopixel/Shutterstock/FOTODOM

Самолет казахстанской авиакомпании Air Astana совершил вынужденную посадку в Актау из-за неисправности воздушного судна. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает РИА Новости.

«8 января самолет Airbus A321, выполнявший рейс КС915 по направлению Алматы - Анталья, вылетел из аэропорта в 08:35 по местному времени», — говорится в сообщении.

Позже лайнер совершил посадку в аэропорту города Актау из-за неисправности предохранительного клапана топливной системы центрального бака. Представители авиакомпании уточнили, что рейс перенесли на 9 января в связи с необходимостью замены запасной части. Отмечается, что пассажирам предоставили питание и проживание в местной гостинице. Кроме того, соответствующие меры были приняты и для тех, кто ожидал отправление обратного рейса в Анталье.

До этого эмиратская компания Flydubai продлила ограничение на полеты в Сочи и Минеральные Воды до 22 января. По словам представителя, ограничения полетов продлили по операционным причинам. В компании пассажирам посоветовали связаться с контактным центром или туристическим агентством, чтобы получить данные о возможности повторного бронирования или возврата средств за билеты.

Ранее в Казахстане рассказали, когда обнародуют итоги расследования авиакатастрофы в Актау.

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