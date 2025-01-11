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В Тамбовской области беспилотники врезались в два жилых дома

Первышов: в тамбовском городе Котовск дроны врезались в два жилых дома
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Inna Varenytsia/Reuters

Беспилотные летательные аппараты врезались в два многоквартирных дома в городе Котовск Тамбовской области. Об этом заявил врио губернатора региона Евгений Первышов в своем Telegram-канале.

«В ночь на 11 января БПЛА врезались в два многоквартирных дома в Котовске. Несколько человек пострадали от осколков стекол, им оказана помощь», — говорится в сообщении, опубликованном в 4:02 по московскому времени.

Здания получили незначительные повреждения, обошлось без возгораний, отметил Первышов. По его словам, жителей пострадавших квартир готовы принять в пункте временного размещения.

Врио губернатора заверил, что в регионе предприняты все меры для обеспечения безопасности, оперативные службы работают в режиме повышенной готовности.

Незадолго до этого Telegram-канал SHOT сообщал, что украинский дрон-камикадзе врезался в жилой пятиэтажный дом в городе Котовск. По словам местных жителей, удар беспилотного летательного аппарата повредил балкон на пятом этаже.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.

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Атаки БПЛА на Россию
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