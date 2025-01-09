Россиянам рассказали об индексации пенсий с 1 февраля 2025 года

Пенсии сразу нескольких категорий граждан в РФ будут проиндексированы с 1 февраля 2025 года. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на доцента Финансового университета при правительстве страны Игоря Балынина.

Он рассказал, что в феврале текущего года власти проведут дополнительную индексацию пенсий с учетом реально сложившейся инфляции по итогам 2024 года. По словам эксперта, процент индексации станет известен после того, как Федеральная служба государственной статистики (Росстат) обнародует индекс потребительских цен на товары и услуги в прошлом году. Это должно произойти до конца января.

При этом на фиксированную выплату к пенсии смогут рассчитывать граждане, которым в январе 2025 года уже исполнилось или только исполнится 80 лет. Как сказал Балынин, таким россиянам предоставят выплату в двойном размере.

Кроме того, с 1 февраля будет увеличен размер доплат к пенсиям сотрудников предприятий угольной промышленности. Однако речь идет только о тех специалистах, которые занимались добычей полезных ископаемых или строили шахты не менее 25 лет и работали полный день.

Доцент добавил, что индексация также коснется выплат к пенсиям членов экипажей воздушных судов гражданской авиации. Доплаты увеличатся у мужчин и женщин, проработавших в данной отрасли не менее 25 и 20 лет соответственно.

Ранее в Государственной думе РФ рассказали о новых расчетах пенсионных баллов для граждан в 2025 году.