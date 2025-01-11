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Каналу «ТВ Центр» грозит многомиллионный штраф за пропаганду ЛГБТ

Телеканалу «ТВ Центр» грозит штраф до 4 млн рублей за пропаганду ЛГБТ
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Tomas Urbelionis/Shutterstock/FOTODOM

В отношении телеканала «ТВ Центр» составили административный протокол о пропаганде ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом сообщается на официальном портале столичных судов общей юрисдикции.

Протокол составлен по части 2 статьи 6.21.2 КоАП РФ («Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол»).

Санкция предусматривает административный штраф до 4 млн рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Документ зарегистрировали в Таганском районном суде Москвы 10 января. Дата судебного заседания пока не назначена.

В октябре прошлого года Таганский суд Москвы по аналогичной статье оштрафовал на 3 млн рублей российский телеканал ТВ-21, а в сентябре назначил такой же штраф сервису «Кинопоиск».

Кроме того, российские суды за 2023 год и первое полугодие 2024 года назначили 188 штрафов за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола. В 2023 году к административной ответственности были привлечены 66 физлиц, 14 юрлиц и 26 должностных лиц, за первое полугодие 2024 года — 59 граждан, 13 юрлиц и 18 должностных лиц.

Ранее Роскомнадзор заблокировал на пиратских сайтах фильм «Горбатая гора».

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