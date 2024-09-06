«Горбатую гору» заблокировали на пиратских сайтах

Роскомнадзор заблокировал фильм про ковбоев-геев «Горбатая гора» на пиратских сайтах. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, речь идет о трех интернет-ресурсах. Страницы с фильмом на этих сайтах внесены в реестр запрещенных.

Отмечается, что в январе 2023 года из российских онлайн-кинотеатров были убраны фильмы «Горбатая гора» и «Назови меня своим именем» в связи с введением закона, касающегося ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Распоряжение об этом было подготовлено в декабре 2022 года и направлено Роскомнадзором в онлайн-кинотеатры.

В августе Роскомнадзор заблокировал копию сайта фанатских рассказов «Книга Фанфиков» («Фикбук») за ЛГБТ-пропаганду. В ведомстве подчеркнули, что неоднократно требовали от владельцев сайта удалить материалы с пропагандой ЛГБТ, однако ресурс только переносил эти материалы на другие страницы под своим контролем.

До этого РКН заблокировал ссылку на фильм «Три метра над уровнем неба» из-за обнаруженных в нем признаков «ЛГБТ-контента». Картина режиссера Фернандо Гонсалеса Молины рассказывает об отношениях байкера и студентки-отличницы.

Ранее стало известно, сколько каналов российских СМИ заблокировал YouTube с 2020 года.