Суд оштрафовал «Кинопоиск» на 3 млн рублей

Таганский районный суд привлек к административной ответственности сервис «Кинопоиск». Об этом сообщили в Telegram-канале Московских судов общей юрисдикции.

Суд оштрафовал сервис на 3 млн рублей за пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

«ООО «КИНОПОИСК» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола»)», — говорится в сообщении

Данная мера стала не первой для сервиса просмотра фильмов. Недавно генеральный директор сервиса «Кинопоиск» Александр Дунаевский получил штраф по административной статье «Пропаганда педофилии». Топ-менеджера оштрафовали из-за того, что на «Кинопоиске» можно было посмотреть фильм «Любовь» режиссера Гаспара Ноэ, где в постельной сцене участвует персонаж, которому, по сюжету киноленты, 16 лет.

До этого «Кинопоиск» оштрафовали на 1,5 миллиона рублей за пропаганду ЛГБТ в сериале «Супергерл».

Ранее суд оштрафовал гендиректора «Яндекса» за фильмы без «18+» на «Кинопоиске».