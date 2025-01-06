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В РФ за 1,5 года вынесли 188 штрафов за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений

Российские суды за 1,5 года вынесли 188 штрафов за пропаганду ЛГБТ и смены пола
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Shutterstock

Российские суды за 2023 год и первое полугодие 2024 года назначили 188 штрафов за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебный департамент при Верховном суде РФ.

В 2023 году по статьям 6.21, 6.21.1 и 6.21.2 КоАП РФ 101 лицу назначили штрафы на сумму 16 млн 204 тыс. рублей, за первое полугодие 2024 года — 87 лицам на сумму 13,7 млн рублей.

В 2023 году к административной ответственности по этим статьям суды были привлечены 66 физлиц, 14 юрлиц и 26 должностных лиц, за первое полугодие 2024 года — 59 граждан, 13 юрлиц и 18 должностных лиц.

Среди них 12 иностранцев, которым суды также назначили административное выдворение за пределы страны.

Как отмечает ТАСС, с этих граждан взыскали 16 млн 425 тыс. рублей.

2 января мэрия Якутска заявила о пропаганде нетрадиционных отношений в «китайском клубе» из-за выступлений с участием приглашенных из Таиланда трансгендерных женщин и мужчин.

Ранее российский телеканал оштрафовали за распространение информации об ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

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