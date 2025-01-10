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Напавший на школу в Курске подросток может получить до 20 лет колонии

SHOT: напавшему на школу в Курске подростку грозит до 20 лет колонии

Подростку, напавшему на школу в Курске, грозит до 20 лет колонии. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным журналистов, в отношении 16-летнего Ильи возбуждено дело о «покушении на совершение террористического акта». Как рассказали следователи, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

Согласно материалам следствия, молодой человек с молотком повредил стекла припаркованного авто у школы №54, после чего проследовал в здание образовательного учреждения, где разбил входные двери. После этого юноша скрылся. Во время инцидента никто не пострадал.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк опубликовала видео нападения юноши на школу в Курске. Как рассказал сам молодой человек, причиной поступка стала неразделенная любовь. Следователи полагают, что юноше дали задание напасть на школу.

Ранее в школе Балаганска ученик напал на детей с молотком.

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