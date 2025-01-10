В Курске момент нападения подростка на школу попал на видео

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент нападения подростка на школу в Курске. Кадрами поделилась официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как молодой человек проникает в учебное учреждение. На плече у него можно заметить сумку.

По предварительной информации полиции, при себе у юноши была и легковоспламеняющаяся жидкость, с помощью которой он хотел устроить пожар на первом этаже.

«Его действия были предотвращены, пострадавших нет», – сообщается в публикации.

На данный момент сотрудники полиции проводят проверку, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего.

Инцидент произошел в курской школе №54. Подросток ворвался в учреждение с молотком, ножами и жидкостью для розжига, но спустя несколько минут, не причинив людям вреда, сбежал.

Как рассказал сам молодой человек, причиной поступка стала неразделенная любовь. Следователи полагают, что юноше дали задание напасть на школу.

Ранее второгодник напал на двух мальчиков у школы в Петербурге и загадал им тюремные загадки.