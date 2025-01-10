Подросток из Курска рассказал, зачем ворвался в школу с ножами и молотком

Baza: в Курске подросток мог ворваться в школу из-за неразделенной любви

Молодой человек, который был задержан за нападение на школу №54 в Курске, рассказал о своих мотивах. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, он учится в школе №40. После задержания в беседе с правоохранительными органами он заявил, что причиной произошедшего стала неразделенная любовь.

При этом, по данным канала, за час до инцидента в социальных сетях он упомянул организацию, которая пропагандирует «деструктивные игры» среди подростков. Следователи рассматривают версию о том, что мальчику поручили напасть на школу представители этой организации.

Инцидент произошел в школе №54 около восьми утра. Молодой человек в шляпе и балаклаве разбил молотком окно в коридоре и ворвался в учебное заведение. При себе у него были молоток, два ножа и жидкость для розжига.

Охранник попытался остановить молодого человека, но не смог. Юноша выбежал на улицу, где выбросил сумку с ножами, после чего скрылся, но вскоре его задержали.

Ранее в школе Балаганска ученик напал на детей с молотком.