В СК возбудили уголовное дело после нападения подростка на школу в Курске

В Курске СК возбудил уголовное дело в отношении подростка, напавшего на школу

В Курске правоохранители возбудили уголовное дело в отношении подростка, который 10 января заявился в школу с молотком и ножами. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Курской области.

Согласно материалам следствия, 16-летний молодой человек с молотком разбил стекла припаркованного авто у школы №54, после чего проследовал в здание образовательного учреждения, где разбил входные двери. После этого юноша скрылся. Во время инцидента никто не пострадал.

«По данному факту следственными органами СК России по Курской области возбуждено уголовное дело», — заявили в пресс-службе СК.

До этого МВД опубликовало видео нападения юноши на школу в Курске. По неподтвержденной информации, сам нарушитель назвал причиной нападения неразделенную любовь.

Ранее в школе Балаганска ученик напал на детей с молотком.