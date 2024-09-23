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Учитель из Балаганска рассказал о нападении школьника на сверстников

Физрук из Балаганска рассказал, как остановил напавшего на школьников подростка

Учитель физкультуры Александр Бакуров, который остановил напавшего на сверстников восьмиклассника из поселка Балаганск в Иркутской области, рассказал подробности о произошедшем. Видео с преподавателем появилось в Telegram-канале губернатора региона Игоря Кобзева.

«Придя в раздевалку, увидел ребенка, который хотел нанести себе увечья, и предотвратил данную ситуацию», — сказал мужчина.

Бакуров добавил, что ему удалось быстро сориентироваться благодаря курсам, на которые он ходил во время обучения и после трудоустройства. На этих занятиях учителям рассказывают, как вести себя в подобных обстоятельствах.

Нападение на учеников школы в поселке Балаганск произошло утром 23 сентября. Ученик восьмого класса с молотком атаковал сверстников, когда те готовились к уроку физкультуры. В результате несколько подростков получили травмы легкой степени тяжести, при этом одного из них ударили по голове.

Как рассказал губернатор Иркутской области, также мальчик нанес раны самому себе. В связи с этим было принято решение направить его на лечение в одно из медицинских учреждений в административном центре региона.

По словам местного уполномоченного по правам ребенка Татьяны Афанасьевой, нападавший не состоит на профилактическом учете и имеет полную семью. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее депутат Государственной думы РФ Александр Хинштейн прокомментировал ЧП в поселке Балаганск.

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