Экс-помощнику Жириновского продлили арест по делу о мошенничестве

Тверской суд Москвы продлил арест одному из бывших руководителей ЛДПР Сергею Абельцеву, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости.

«Продлить срок содержания под стражей до 23 июня», — говорится в решении суда.

В свою очередь Абельцев заявил, что признает вину в мошенничестве, а также готов возместить нанесенный ущерб.

18 июля 2024 года Абельцева арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие полагает, что Абельцев сообщил ложную информацию о своих связях с высокопоставленными депутатами и заявлял, что имеет возможность договориться о трудоустройстве в качестве помощника парламентария за денежное вознаграждение.

Инстанция удовлетворила ходатайство следствия об избрании бывшему законодателю меры пресечения в виде заключения под стражу. Если его признают виновным в совершении преступления, экс-депутату будет грозить до 10 лет лишения свободы.

Абельцев родился в мае 1961 года в Московской области. Политик был депутатом ГД РФ первого, второго, четвертого и пятого созывов. Каждый раз он избирался в парламент от партии ЛДПР.

Более 10 лет Абельцев был помощником основателя ЛДПР Владимира Жириновского. С апреля 2022 по ноябрь 2023 года занимал должность и.о. помощника первого замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме.

Ранее стало известно, что подозреваемый в мошенничестве замглавы Военно-медицинской академии пытался спрятать от следствия имущество.