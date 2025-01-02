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Замглавы Военно-медицинской академии пытался спрятать от следствия имущество

РИА: замначальника Военно-медицинской академии Вешкин пытался скрыть имущество
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Сайт Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова

Замначальника Военно-медицинской академии им. Кирова Павел Вешкин пытался скрыть от следствия имущество, которое могло быть арестовано в рамках уголовного дела против него, передает РИА Новости.

Согласно материалам дела, такие попытки мужчина предпринимал во время предварительного следствия.

29 декабря суд в Москве до 9 марта арестовал замначальника Военно-медицинской академии им. Кирова по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, в начале 2022 года на территории Петербурга, Москвы, а также Ленинградской и Московской областей появилась «устойчивая группа» для кражи денег из бюджета. Узнав о новой волне коронавируса и распространении штамма «омикрон», участники этой группы обратились в главное военно-медицинское управление Минобороны и предложили срочно выделить деньги на закупку различного оборудования и медикаментов. В итоге инициаторы получили деньги и использовали их для заключения контрактов с компаниями, подконтрольными организаторам схемы, но по завышенной цене. В СК оценили ущерб от их действий в 40 млн руб.

Вешкин подозревается в том, что участвовал в этой схеме. При этом сам задержанный заявил суду, что не понимает, что ему вменяют. 2 января СК предъявил ему обвинение в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). На имущество замглавы Военно-медицинской академии наложили арест.

Ранее суд заключил под стражу советника РАН по делу о крупном мошенничестве.

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