В Москве арестовали экс-депутата Думы по делу о мошенничестве

Суд в Москве арестовал бывшего члена Высшего совета партии ЛДПР и экс-депутата Государственной думы РФ Сергея Абельцева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте судов общей юрисдикции российской столицы.

Из материалов следует, что соответствующее решение принял Замоскворецкий районный суд. Инстанция удовлетворила ходатайство следствия об избрании бывшему законодателю меры пресечения в виде заключения под стражу.

Если впоследствии его признают виновным в совершении преступления, экс-депутату будет грозить до 10 лет лишения свободы. При этом детали дела в настоящее время не раскрываются.

Абельцев родился в мае 1961 года в Московской области. Политик был депутатом ГД РФ первого, второго, четвертого и пятого созывов. Каждый раз он избирался в парламент от партии ЛДПР.

18 июля Ленинский районный суд Тюмени отправил под домашний арест директора местного драматического театра Сергея Осинцева и его заместителя Александра Чурсина. Обоих обвиняют в мошенничестве в крупном размере.

Ранее в Москве после девяти лет розыска осудили фигуранта дела о хищении средств у министерства обороны.