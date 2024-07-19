Экс-зама Жириновского подозревают в попытке продать пост помощника депутата

Подозреваемый в мошенничестве экс-депутат Госдумы Сергей Абельцев якобы предлагал за деньги оформление в качестве помощника парламентария. Об этом сообщает РИА Новости.

Следствие полагает, что Абельцев сообщил ложную информацию о своих связях с высокопоставленными депутатами и заявлял, что имеет возможность договориться о трудоустройстве в качестве помощника парламентария за денежное вознаграждение.

18 июля Замоскворецкий районный суд арестовал Абельцева по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Если впоследствии его признают виновным в совершении преступления, экс-депутату будет грозить до 10 лет лишения свободы.

Абельцев родился в мае 1961 года в Московской области. Политик был депутатом ГД РФ первого, второго, четвертого и пятого созывов. Каждый раз он избирался в парламент от партии ЛДПР. Более 10 лет Абельцев был помощником Владимира Жириновского. С апреля 2022 по ноябрь 2023 года занимал должность и.о. помощника первого замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме.

До этого сообщалось об аресте двоих зампредов правительства Ивановской области. Их подозревают в превышении полномочий.

Ранее депутата Мосгордумы Дмитрия Локтева обвинили в пропаганде экстремистской символики.