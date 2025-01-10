Экс-помощник Жириновского признал вину в мошенничестве

Бывший депутат Государственной думы Сергей Абельцев заявил, что признает вину в мошенничестве, а также принял решение возместить нанесенный ущерб. Об этом пишет РИА Новости.

«Свою вину признаю, ущерб погашен, претензий со стороны потерпевшего нет», — сказал парламентарий во время заседания суда.

18 июля Абельцева арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие полагает, что Абельцев сообщил ложную информацию о своих связях с высокопоставленными депутатами и заявлял, что имеет возможность договориться о трудоустройстве в качестве помощника парламентария за денежное вознаграждение.

Инстанция удовлетворила ходатайство следствия об избрании бывшему законодателю меры пресечения в виде заключения под стражу. Если депутата признают виновным в совершении преступления, экс-депутату будет грозить до 10 лет лишения свободы. При этом детали дела не раскрывались.

Абельцев родился в мае 1961 года в Московской области. Политик был депутатом ГД РФ первого, второго, четвертого и пятого созывов. Каждый раз он избирался в парламент от партии ЛДПР.

Более 10 лет Абельцев был помощником основателя ЛДПР Владимира Жириновского. С апреля 2022 по ноябрь 2023 года занимал должность и.о. помощника первого замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме.

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