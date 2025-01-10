Российские туристы, застрявшие в Египте, вылетели в Россию

Рейс MS 727 Шарм-эль-Шейх — Москва авиакомпании EgyptAir с туристами из России, который должен был отправиться в 17:00 по местному времени, вылетел из Египта. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Туристы благополучно вылетели в Москву», — сказали в ассоциации.

В АТОР добавили, что после этот же лайнер «отправится из Москвы в Хургаду с туристами».

10 января один из пассажиров рейса из Шарм-эш-Шейха в Москву сообщил агентству, что рейс отменили после задержки в 7,5 часа, пассажиров доставили в отель. Пассажиры, ожидающие вылет, начали требовать объяснений от представителей авиакомпании, блокируя их выход из зала. Позднее выяснилось, что причиной задержки стала неисправность шасси.

В пресс-службе АТОР отмечали, что туристов разместили в отеле, их отправят домой при первой же возможности, нарушения регламента по отношению к пассажирам не было.

8 января в Екатеринбурге самолет, следовавший в Шарм-эль-Шейха, не смог вовремя вылететь из-за задержки.

Ранее в аэропорту Сахалина поймали россиянина с тремя водными фильтрами, начиненными мефедроном.