Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские туристы, застрявшие в Египте, вылетели в Россию

АТОР: туристы, застрявшие в египетском Шарм-эль-Шейхе, вылетели в Москву
close
Shutterstock/Bizi88

Рейс MS 727 Шарм-эль-Шейх — Москва авиакомпании EgyptAir с туристами из России, который должен был отправиться в 17:00 по местному времени, вылетел из Египта. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Туристы благополучно вылетели в Москву», — сказали в ассоциации.

В АТОР добавили, что после этот же лайнер «отправится из Москвы в Хургаду с туристами».

10 января один из пассажиров рейса из Шарм-эш-Шейха в Москву сообщил агентству, что рейс отменили после задержки в 7,5 часа, пассажиров доставили в отель. Пассажиры, ожидающие вылет, начали требовать объяснений от представителей авиакомпании, блокируя их выход из зала. Позднее выяснилось, что причиной задержки стала неисправность шасси.

В пресс-службе АТОР отмечали, что туристов разместили в отеле, их отправят домой при первой же возможности, нарушения регламента по отношению к пассажирам не было.

8 января в Екатеринбурге самолет, следовавший в Шарм-эль-Шейха, не смог вовремя вылететь из-за задержки.

Ранее в аэропорту Сахалина поймали россиянина с тремя водными фильтрами, начиненными мефедроном.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами