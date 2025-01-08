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В Екатеринбурге туристы застряли в аэропорту из-за задержки самолета в Шарм-эль-Шейх

В Екатеринбурге задержали самолет до Шарм-эль-Шейха более чем на 9 часов
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Телеграм-канал «Уральская транспортная прокуратура»

В Екатеринбурге самолет, следовавший в Шарм-эль-Шейх, не смог вовремя вылететь из-за задержки. Об этом сообщает уральская транспортная прокуратура.

Рейс «Уральских авиалиний», как рассказали пассажиры, должен был покинуть Кольцово в 03:25, но его несколько раз переносили. Один раз людей завели в самолет, где пахло бензином. Там они просидели два часа, но в Шарм-эль-Шейх так и не отправились.

«Двигатель у самолета все это время не мог завестись и издавал странные звуки», – поделился один из путешественников.

По его словам, в авиакомпании ситуацию не прокомментировали.

В прокуратуре рассказали, что рейс перенесен на 14:00, о причинах задержки не сообщается. Туристам предоставили место в гостинице, горячее питание и напитки.

Сотрудники прокуратуры организовали в аэропорту работу мобильной приемной. Сотрудники ведомства контролируют оказание услуг пассажирам.

Ранее в аэропорту Сахалина поймали россиянина с тремя водными фильтрами, начиненными мефедроном.

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