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Россиянин с водными фильтрами, начиненными мефедроном, попался полиции в аэропорту

На Сахалине поймали россиянина с тремя водными фильтрами, начиненными мефедроном

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МВД РФ по Сахалинской области

На Сахалине полицейские задержали в аэропорту 22-летнего россиянина с тремя водными фильтрами, внутри которых был мефедрон. Об этом сообщает «МВД медиа».

По информации ведомства, сотрудникам правоохранительных органов поступила информация, что 22-летний житель Поронайского района занимается налаживанием систематической поставки наркотиков на территорию региона. В ходе отработки информации эти сведения подтвердились, и подозреваемого, прибывшего из Петербурга, задержали в аэропорту Южно-Сахалинска.

Полицейские нашли в вещах россиянина три водных фильтра, внутри каждого из которых находилась смесь, имевшая в своем составе мефедрон. Общая масса запрещенного вещества составила почти 1,5 килограмма. Выяснилось, что злоумышленник забрал наркотик из схрона в Петербурге и планировал распространить через тайники-закладки на Сахалине. При этом преступник действовал в интересах теневого интернет-магазина.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Госдуме назвали мефедрон самым популярным наркотиком в мире.

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