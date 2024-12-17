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Россиянина осудили на 11 лет по делу о подготовке диверсии и осквернении памятника

Жителя Бурятии осудили на 11 лет по обвинению в подготовке к диверсии

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Shutterstock

Жителя Бурятии приговорили к 11 годам лишения свободы по делу о подготовке диверсии и осквернении памятника. Об этом сообщила прокуратура республики в Telegram-канале.

Суд заявил, что в июне 2023 года мужчина получил в мессенджере предложение от украинского гражданина о сотрудничестве за денежное вознаграждение. В июле того же года он облил краской памятник Герою Советского Союза Сергею Орешкову, а также осуществил подготовку к совершению диверсионного акта на объекте транспортной инфраструктуры.

Осуществить свои планы ему не удалось, так как он был задержан правоохранителями.

Жителя республики признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 354.1 УК РФ («Оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное публично»), ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ («Приготовление к диверсии») и ст. 275.1 УК РФ («Установление и поддержание отношений сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем иностранного государства в целях оказания содействия в направленной против РФ деятельности»).

Приговор в законную силу не вступил.

В октябре троих подростков обвинили в попытке поджечь бомбардировщики в Иркутской области.

Ранее российскую блогершу осудили за надпись на скале на Алтае.

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