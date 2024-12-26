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В Ростовской области на колесах поезда обнаружили 10 подозрительных предметов

Baza: на поезде в Ростовской области нашли 10 подозрительных предметов
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Taras Valerievich/Shutterstock/FOTODOM

Неизвестные примотали к колесам одного из локомотивов в Ростовской области 10 подозрительных предметов. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным журналистов, инцидент произошел 15 декабря во время обхода ж/д путей на станции Сальск. Найденные предметы были желтыми и прямоугольными.

Отмечается, что саперы сняли подозрительную находку и отправили на экспертизу. В настоящее время устанавливается, что именно неизвестные прикрепили к локомотиву.

17 декабря жителя Бурятии приговорили к 11 годам лишения свободы по делу о подготовке диверсии и осквернении памятника.

Суд установил, что в июне 2023 года мужчина получил в мессенджере предложение от украинского гражданина о сотрудничестве за денежное вознаграждение.

В июле того же года он облил краской памятник Герою Советского Союза Сергею Орешкову, а также осуществил подготовку к совершению диверсионного акта на объекте транспортной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в Севастополе экс-работница администрации передала данные о флоте Украине и получила срок.

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