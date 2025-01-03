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Собака принесла домой самодельную бомбу, перепутав ее с мячом

В Таиланде собака принесла домой с прогулки бомбу в виде мячика и отдала ребенку
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Matichon/Channel 7

В Таиланде собака нашла на улице бомбу в виде мячика и принесла ее домой, сообщает The Thaiger.

Житель провинции Удонтхани вызвал полицию в свой дом 2 января. Приехавшим на место стражам порядка мужчина показал картонную коробку, в которую спрятал взрывное устройство размером примерно с теннисный мяч. Чтобы избежать последствий возможного взрыва, он наполнил коробку сухой травой и обложил автомобильными шинами.

Таец пояснил, что подозрительный предмет принесла домой их девятилетняя собака по кличке Латте. Затем бомба оказалась в руках у его четырехлетнего сына, который успел показать ее отцу, прежде чем она взорвалась. Хозяин пса сказал, что не может винить Латте, поскольку он обожает играть с мячиками.

По словам офицера из подразделения по обезвреживанию взрывоопасных предметов, взрыв устройства мог привести к трагедии. В итоге его утилизировали вдали от населенного пункта. Предполагается, что это была самодельная бомба, изготовленная подростками, состоящими в одной из местных банд. По всей видимости, они выбросили СВУ на обочину дороги во время полицейского досмотра.

Ранее в Москве мужчина угрожал людям гранатой из-за того, что ему не дали заказ в ресторане.

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